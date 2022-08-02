Annesi eline kına yakmıştı! Şehit Yusuf Sofioğlu'nun son görüntüleri yürekleri dağladı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Altınözü/Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanılarak, P. Er Yusuf Sofioğlu'nun şehit olduğu duyurulmuştu.

NAAŞI MEMLEKETİNE YOLLANDI

Acı haberin ardından şehit Sofioğlu, bugün saat 11.00'de Hatay Havaalanında düzenlenen törenle memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yanı sıra, şehidimizin ailesi, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Tarık Çetin, il protokolü ve askeri erkan katıldı.

ANNESİNE ELİNE KINA YAKMIŞ

Öte yandan şehidin acı haberi sonrası, annesinin askere gitmeden önce ellerine kına yaktığı anın görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda şehidin ve annesinin duygulanarak ağladığı görüldü.

MSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu