Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılma kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Antakya ilçesidir. Peki! Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılma kimdi kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın biyografisi