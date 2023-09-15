Örsan Öymen kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Altan Öymen ve Onur Öymen'in neyi oluyor?

Önümüzdeki Ekim ayında yapılacak olan CHP'nin olağan kurultayına grup başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olduğunu açıklamasından sonra, adaylığını açıklayan Örsan Öymen'i insanlar merak ederek Örsan Öymen kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Altan Öymen ve Onur Öymen'in 'in neyi oluyor? diye araştırmaya başladılar. İşte Örsan Öymen'in biyografisi

ÖRSAN ÖYMEN, ALTAN ÖYMEN VE ONUR ÖYMENİN NEYİ OLUYOR?

Örsan Öymen, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu.

Altan öymen

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin kuruluşuna öncülük eden Öymen, cuma günü CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

ÖRSAN KUNTER ÖYMEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Peki bu sürpriz genel başkan adayı kim? Örsan Kunter Öymen’dir. 1965 yılında Ankara’da doğdu.

Onur Öymen

Öymen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını New York Üniversitesi’nde Felsefe alanında, doktorasını da ODTÜ Felsefe alanında yaptı.

Öymen, akademik kariyerinin yanı sıra, gazetecilik ve siyaset alanında da aktif görevler aldı. 1990’lı yıllarda, “Cumhuriyet” ve “Milliyet” gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2002-2007 yılları arasında CHP’den İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

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Örsan Kunter Öymen aynı zamanda profesör.

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