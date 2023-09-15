Özgür Özel'den sonra CHP'de bir aday daha! Örsan Öymen, ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı

CHP kurultayına az bir süre kala genel başkanlık konusunda hareketli günler yaşanıyor. Genel başkanlıktan istifa etmeyip kongrede tekrar aday olacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bu gün grup başkanı Özgür Özel, adaylığını açıklamıştı. Özel'in adaylık açıklamasının hemen ardından Örsan Öymen'de ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı.

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Özgür Özel'den sonra CHP'de bir aday daha! Örsan Öymen, ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı

Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor. Özgür Özel'in ardından Öymen de CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen duyurdu..

Öymen'in açıklamalarından satır başları:

''CHP KİMLİĞİNİ KAYBETTİ'' DİYEREK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki yerel seçimde başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda CHP yönetim değişikliği gerçekleşmediği için. Demokratik bir ülkede 1 veya 2 seçimi kaybettiğinde istifa eder, ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP Ortadoğu'yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım.

Özgür Özel'den sonra CHP'de bir aday daha! Örsan Öymen, ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı

“OYU YÜZDE 1’İ BULMAYAN PARTİLERE VEKİL VERİLMESİ HALKIN TEMSİLİYET HAKKININ GASPIDIR”

Partinin ilçe ve il örgütlerine danışılmadan parti meclisinde ayrıntılı tartışmalar yürütülmeden kararların alınması büyük hatalara neden olmuştur. Örnek vermek gerekirse, oyu yüzde 1’i, 2’yi bulmayan partiler CHP listesinden milletvekilleri elde etmiştir. Bu halkın temsiliyet hakkının gaspıdır”

"CHP KİMLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır. Bir siyasi partinin üyesi kurultay tarafından belirlenen partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. CHP'nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerekir. İdeolojik bütünlük sağlanamamaktır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir.

DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

Acaba bu arkadaşlarımız daha önce bu ideolojik hatalar yapıldığında seslerini çıkarmışlar mıydı? Sorunun parçası olurlar, sorunu nasıl çözecekler? Zaman zaman altına imza attılar birçok kararın. Değişim taleplerinde bir umut göremiyorum ben.

"CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Partimiz, mevcut genel merkez yönetiminin temsil ettiği statükocular ve sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz bir sokağın içerisindedir, bizim 3. bir yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur, 6 ok yoludur, sosyal demokrasinin, demokratik solculuğun yoludur.

Özgür Özel'den sonra CHP'de bir aday daha! Örsan Öymen, ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı

ÖRSAN KUNTER ÖYMEN KİMDİR?

Peki bu sürpriz genel başkan adayı kim? Örsan Kunter Öymen’dir. 1965 yılında Ankara’da doğdu

Öymen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını New York Üniversitesi’nde Felsefe alanında, doktorasını da ODTÜ Felsefe alanında yaptı.

Öymen, akademik kariyerinin yanı sıra, gazetecilik ve siyaset alanında da aktif görevler aldı. 1990’lı yıllarda, “Cumhuriyet” ve “Milliyet” gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2002-2007 yılları arasında CHP’den İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

Örsan Kunter Öymen aynı zamanda profesör.

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