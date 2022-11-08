Antalya'da korkunç cinayet! Cani annenin yeni doğan bebeğine yaptığı şeyler tüyler ürpertti!

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğan bebeğe ait poşete içerisinde ceset buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesedin yeni doğan kız çocuğuna ait olduğu belirledi.

5. KATTAN AŞAĞI ATMIŞLAR

Yapılan incelemelerin ardından yeni doğan bebeğe ait ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atıldığı değerlendiriliyor.

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ANNE VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Gözaltına alınan anne ve kızının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.