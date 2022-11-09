Erzurum'da kadın cinayeti! 6 çocuğunun annesini hiç acımadan öldürdü! 12 el ateş etti, ifadesinde intihar etti dedi!

Erzurum'da yaşanan korkunç olayda bir adam, 6 çocuğunun annesini 12 el ateş ederek vahşice öldürdü.

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Erzurum'da kadın cinayeti! 6 çocuğunun annesini hiç acımadan öldürdü! 12 el ateş etti, ifadesinde intihar etti dedi!

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen olayda 6 çocuk annesi Y.S., eşi E.S. ile tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine E.S. eşini korkutmak için belinden çıkardığı silahla duvara 4 el ateş etti. Sinir krizi geçiren E.S., duvara ateş ettikten sonra namluyu eşi Y.S.'ye doğrultarak 12 el ateş etti.

ÖNCE İNKAR ETTİ

Silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri E.S.'yi tutuklayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan Y.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söyleyen E.S. daha sonra suçunu itiraf etti.

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