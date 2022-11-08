Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütüne kritik darbe: Sözde sorumluların da olduğu teröristler etkisiz hale getirildi

Yurtiçi ve sınır dışında terör örgütlerinin hain emellerine izin vermeyen Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Etkisiz hâle getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

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1⃣ Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!



Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/O8ZafV6AlV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022

OPERASYONUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı.

11 kişinin bulunduğu terörist grubunun hareketinin tespiti üzerine, Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.

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Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına, terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışma sonucunda, aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle, PKMS makineli tüfek, 6 M-16 piyade tüfeği, 2 AKC-47, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 11 farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.