Zehirli mantarlar 2 kişinin ölümü 29 kişinin hastanelik olmasıyla sonuçlandı! Uzman isimden kritik açıklamalar geldi!

Düzce'de doğadaki mantarları toplayıp yedikten sonra 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan zehir mantar vakası sonrası uzman isimden vatandaşlara uyarı geldi.

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Zehirli mantarlar 2 kişinin ölümü 29 kişinin hastanelik olmasıyla sonuçlandı! Uzman isimden kritik açıklamalar geldi!

Yağışların başlamasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlar zehirlemeye, hatta ölümlere yol açmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında mantar zehirlenmesi şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvuruyor. Düzce’de de son iki ayda mantardan zehirlenen kişi sayısı 29’a yükselirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Zehirli mantarlar 2 kişinin ölümü 29 kişinin hastanelik olmasıyla sonuçlandı! Uzman isimden kritik açıklamalar geldi!

"BİLMEDİĞİMİZ MANTARLARI TÜKETMEMEMEK GEREKİYOR"

Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirterek, organ nakli yapılmadan kurtuluşun zor olduğunu söyleyen Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Sonbahar ve ilkbahar aylarında havaların yağmurlu geçmesiyle mantarlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar da doğada kendiliğinden çıkan mantarları toplayıp tüketiyorlar. Bundan dolayı da mantar zehirlenme vakalarımız artıyor. Geçen ay 23 mantar zehirlenmesi vakamız olmuştu. Bu ay da 6 tane mantar zehirlenmesi vakamız oldu. Ne yazık ki bu vakalardan iki tanesi hayatını kaybetti."

Zehirli mantarlar 2 kişinin ölümü 29 kişinin hastanelik olmasıyla sonuçlandı! Uzman isimden kritik açıklamalar geldi!

"Mantar zehirlenmesinden dolayı 1 hastamızda da karaciğer yetmezliği geliştiği için nakil bekliyor. Özellikle doğadaki mantarların hangisi zehirli hangisi zehirli değil bunları ayırt etmek oldukça zor. 1 tane bile zehirli mantarın yemeğin içinde bulunması herkesi zehirleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca doğadaki bilmediğimiz mantarları tüketmemek gerekiyor. Vatandaşlarımızın doğada kendiliğinden yetişen mantarlardan uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

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