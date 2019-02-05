Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın, doğu ve güneydoğudan kuvvetli, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşabilecek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA HIZI 100 KİLOMETRENİN DE ÜZERİNDE OLACAK

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PEKİ AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, kıyı kesiminde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa), gece saatlerinde Kaş-Finike arasındaki kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa, zaman zaman 100 km/sa üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.