AÖF final ne zaman 2021? 2020-2021 AÖF sınav takvimi

12 Aralık 2020 tarihinde başlayan vize sınavları 21 Aralık'ta bitti. Pandemi sürecinde tüm sınavların online sistemde yapıldığı biliniyor. Vize sınavlarını da çevrimiçi ortamda gerçekleştiren öğrencilerin final sınavlarına da yine uzaktan girmesi bekleniyor. Peki AÖF final sınav takvimi nasıl? AÖF AÖF final ne zaman 2021?

AÖF FİNAL NE ZAMAN 2021?

AÖF sınav takvimi internet sitesinde yayımlandı. Takvimde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

ÇEVRİMİÇİ SINAVDA KURAL İHLALİ NE DEMEK?

Online sınavlara giren bir çok öğrencinin karşısına 'Kural İhlali - Geçersiz Sınav' uyarısı çıkıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Öğrenci, kendisine özel hazırlanmış sınavın giziliğinden sorumludur. Öğrenci sınav sorularını ve cevaplarını başkasına gösteremez, başkasıyla paylaşamaz, kopyalayamaz ve yayınlayamaz; başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak edemez. Ayrıca sınavın geçersiz sayılacağı diğer fiiller şunlardır: Kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başklarından yardım almak veya bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını veya bir kısmını kopa etmek, fotoğrafları çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, öğrenciye duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

KURAL İHLALİ NEDENİYLE SINAVI GEÇERSİZ SAYILAN ÖĞRENCİNİN AKIBETİ NE OLACAK?

Kural ihlali yapan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Bu öğrenci sıfır puan almış kabul edilir ve sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.

ÇEVRİMİÇİ SINAVDA E KAMPÜS AÇIK OLACAK MI?

E Kampüs sistemi sınav zamanlarında açık olacak ancak öğrenci sınav sistemine giriş yaptığında eKampüs bağlantısı da otomatik olarak kesilecektir. Yani aynı anda iki platformda olamayacaksınız.

ONLİNE SINAVDA DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Öğrencinin derslerde başarılı sayılması için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanının Ara sınavın %30 u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanmaktadır.