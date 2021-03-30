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  3. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları 25-29 Mart tarihleri aralığında gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme geldi. İşte AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ...

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda uygulandı. 25 Mart'ta başlayan sınavlar 29 Mart'ta sona erdi. Peki; AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının sınavların bitiminden 10 gün sonrasında erişime açılması bekleniyor. 

AÖL sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. 

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama

AÖL SINAV DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sordu. Her doğru cevabın puan değeri 5 puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Doğru cevaplar dikkate alınarak her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılır. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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