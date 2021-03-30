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  3. AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soru cevapları 2021 ne zaman açıklanır?

AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soru cevapları 2021 ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 29 Mart'ta sona erdi. Sınava giren milyonlarca öğrencinin gözü kulağı MEB tarafından paylaşılacak soru ve cevaplarda. Öğrenciler soru ve cevap kağıdının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki; AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soru cevapları 2021 ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları 25-29 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Pandemi sürecinde tedbir amacıyla uzaktan yapılan sınavların bitiminde bu kez gündemde AÖL 2. dönem sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soru cevapları 2021 ne zaman açıklanır? soruları yer aldı.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖL sınavlarının soru ve cevapları bu hafta içinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.'' denildi. 

Soru kağıdı ve cevap anahtarı yayımlandığında http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL EKRANI

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulamaAÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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