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AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL 3. dönem kayıt yenileme son tarih!

Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |Açık lise 1. ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler 3. döneme çevrildi. Öğrenciler 3. dönem kayıtlarını yapmadan 3. dönem sınavlarına giremeyecek. Öte yandan sosyal medyada AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi? sorusu gündem oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL 3. dönem kayıt yenileme son tarih!

Eğitimlerini açık liseden devam ettiren öğrenciler yaz ayında uygulanacak 3. dönem sınavlarına katılacak. Ancak sınav öncesinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle AÖL 1. ve 2. dönem sınavları sarktı. Bu nedenle 3. dönem kayıt yenilemelerin de ertelenmesi gündeme geldi. Peki MEB'den bir açıklama geldi mi? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?  İşte Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi ...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme 17 Mayıs'ta başladı ve 18 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. 

{TITLE_STRIP}AÖL kayıt yenileme online ödeme ekranı: Açık lise kayıt yenileme 3. dönem 2021 nasıl yapılır?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖL 3. dönem kayıt yenileme son tarih!

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. Dönem Sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar online olarak yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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