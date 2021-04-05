AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021? 2020‐2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan ‐ 9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler ardından 3. dönem sınavlarını olacak. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021? İşte tüm 3. dönem AÖL sınavları hakkında bilgiler...

A+ A-

AÖL 3. dönem kayıt yenileme 26 Nisan ‐ 9 Mayıs, ders seçme güncelleme 27 Nisan -14 Mayıs, sınav merkezi güncelleme işlemleri 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. 3. dönem sınav giriş belgeleri de 30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanacak. Binlerce aday ardından Temmuz ayı içerisinde sınavlarına girecek. Peki AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021? AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI, NE ZAMAN 2021? AÖL 2021 3. dönem sınavları 4 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. AÖL 3. DÖNEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? 17 yaşını doldurmuş açık liseliler III. Dönem kayıt yenileme yaptırarak 3. dönem sınavlarına girebilecekler. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama Gülistan Başköy Eğitim Editörü AölSınav