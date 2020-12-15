AÖL yeni sınav ne zaman? Açık lise 1 dönem yeni sınav tarihi 2020

Eğitimlerini açıktan alan milyonlarca kişi 2020 yılının Aralık ayında 1.dönem derslerinden sınava girecekti. Ancak alınan kararla tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Peki, açık lise sınavları ayın kaçında? AÖL ve AÖO öğrencileri sınavlar için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

AÖL YENİ SINAV NE ZAMAN?

5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim ortaokul (AÖO) ve Açıköğretim lise (AÖL) sınavlarının ileri bir tarihe alınması kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Sınavların ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir tarih duyurulmadı. Ancak resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir .

AÖL 2.DÖNEM YENİ KAYIT NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖO VE AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL ve AOÖ sınavları erteleme öncesi yüz yüze yapılacaktı. Koronavirüs vakalarının artışının durmaması nedeniyle yeni yapılacak sınavların online olması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin MEB'den henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

MEB, AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

Milli Eğitim Bakanlığı 2020- 2021 Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğrretim Ortaokulu sınav takvimi şöyleydi;

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

