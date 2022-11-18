(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in karşılıklı mesajlarına sahne oldu

(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in artan ekonomik ve jeostratejik rekabette bölgedeki varlıklarını vurgulayan mesajlarına sahne oldu.

YAYINLAMA
Google News
(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in karşılıklı mesajlarına sahne oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in artan ekonomik ve jeostratejik rekabette bölgedeki varlıklarını vurgulayan mesajlarına sahne oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zirvede yaptığı konuşmada, Washington'ın bölgedeki uzun vadeli plan ve hedeflerine vurgu yaparak "Burada kalıcıyız." mesajı verdi.

11.webp

Harris, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarını güçlendirdiğini, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle bağlarını daha önce görülmemiş ölçüde genişlettiğini belirterek "Mesajımız açık. ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ekonomik taahhüdü yıllarca değil, on yıllarca ve kuşaklarca sürecek. Bu bölge için ABD'den daha iyi bir ekonomik ortak yok." dedi.

Washington'ın bölgeye doğrudan yatırımlar ile sermaye ve ticaret akışını artırmak için çalışacağını aktaran Harris, ABD'nin piyasa müdahalelerini ve adil olmayan rekabet avantajlarını reddedeceğini dile getirdi.

Harris: "ABD, küresel büyümenin motoru olmayı sürdürecek

Harris, Bölgedeki ekonomilerin ve şirketlerin güçlü bir ortağı olacak, burada kalıcıyız." ifadesini kullandı.

14.jpeg

"Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in "kimsenin arka bahçesi olmadığını", "büyük güç mücadelesinin sahasına dönüşmemesi gerektiğini" vurguladı.

Şi zirvedeki mesajında, Harris'in kullandığı "Hint-Pasifik" tanımı yerine "Asya-Pasifik" ifadesini kullanarak bölgenin on yıllar içinde ekonomik iş birliği sayesinde kalkınma alanında önemli mesafe kaydettiğine dikkati çekti.

Bölgenin ekonomik iş birliği sayesinde hızlı bir modernleşme ivmesi yakaladığını vurgulayan Şi, "Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir ve büyük güç mücadelesinin alanı olmamalıdır. Yeni bir Soğuk Savaş başlatma çabasına ne bölge halkları ne de zamanın eğilimleri izin verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, APEC'in ekonomik küreselleşmenin fırsatlarından en iyi şekilde yararlandığını işaret ederek "Asya-Pasifik bölgesinde yıllar içinde oluşmuş sanayi ve tedarik zincirlerini bozmaya yönelik bir girişim, ekonomik iş birliğini çıkmaza sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğu inşa edelim

Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğu inşa etme" çağrısı yaptı.

Şi'nin sözlerinin, ABD'nin adını anmadan Washington ile Pekin arasında bölgede artan nüfuz mücadelesine gönderme yapan mesajlar içermesi dikkati çekti.

- Macron'dan "tek dünya düzeni" çağrısı

Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki büyük güç arasındaki güç mücadelesinin "büyük risk ve meydan okuma" olduğunu belirterek "cepheleşmeye" son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD ve Çin arasındaki artan rekabet ve cepheleşmenin bazı ülkeleri taraf olmaya zorladığına dikkati çeken Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var." dedi.

Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesine yaklaşımında "dinamik dengeyi" hedeflediğini vurgulayarak, "Biz hegemonyaya inanmıyoruz, cepheleşmeye inanmıyoruz. Biz istikrara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AB: Macaristan ile ilgili bir ay içinde karar verilecek
AB: Macaristan ile ilgili bir ay içinde karar verilecek
İsrail Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı: Eşyalara zarar vererek dışarı attılar
İsrail Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı: Eşyalara zarar vererek dışarı attılar
İran'da iç karışıklık devam ediyor: 2 polis öldürüldü
İran'da iç karışıklık devam ediyor: 2 polis öldürüldü
Filistin'de yangın felaketi! Binada çıkan yangında 21 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!
Filistin'de yangın felaketi! Binada çıkan yangında 21 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı!
Son Haberler
2. Çocuk Hakları Festivali yarın başlayacak İstanbul'da başlayacak
2. Çocuk Hakları Festivali yarın başlayacak İstanbul'da başlayacak
(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in karşılıklı mesajlarına sahne oldu
(APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in karşılıklı mesajlarına sahne oldu
Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"
Ali Erbaş'tan ilahiyatçı gençlere mesaj: “İlahiyat fakültesi öğrencileri gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran hocalarımız olacak"
Ali Erbaş: Zekat İslam'ın temel şartlarından biridir
Ali Erbaş: Zekat İslam'ın temel şartlarından biridir
Dehşet verici kaza! Onlarca kişinin bulunduğu otobüs kontrolden çıkarak su kanalına düştü, 18 kişi feci şekilde hayatını kaybetti
Dehşet verici kaza! Onlarca kişinin bulunduğu otobüs kontrolden çıkarak su kanalına düştü, 18 kişi feci şekilde hayatını kaybetti
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi duyurdu! İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi duyurdu! İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Çok Okunanlar
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Son seçim anketi kulisleri hareketlendirecek! İşte partilerin aldıkları oy oranı...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Sosyal medya hesabından skandal paylaşımla gündeme gelmişti! Mika Can Raun için istenen ceza belli oldu!
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller...
Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller...
Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Allah Cumhurbaşkanımızın kalbine verdiği cesareti darbecilere vermedi.
Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Allah Cumhurbaşkanımızın kalbine verdiği cesareti darbecilere vermedi.
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti