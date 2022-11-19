Rusya'da korkutan anlar! Petrol boru hattında patlama meydana geldi, şiddetli patlama çevre kentleri ayağa kaldırdı!

Rusya'nın Lengrad bölgesindeki Bengardovka ile Kovalevo kentleri arasında kalan bir alanda, yer altından geçen petrol boru hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevre kentlerden de görülen patlamayla birlikte çıkan yangında, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko patlamayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İtfaiye ve kurtarma ekipleri Bengardovka ile Kovalevo arasında petrol boru hattında basınç nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yerleşim alanlarına uzaklık nedeniyle yangının yayılması riski yoktur. Kazanın nedenlerine dair araştırma devam ediyor"