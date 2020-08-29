Mısır'daki İhvan'dan açıklama; "Teşkilatın işleri aksamadan devam ediyor"ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley "seçim sürecinde ordunun herhangi bir rolü olmayacak"Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma çıktıGaziantep'te sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1957 kişiye ceza uygulandı'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır ve müstehcen' ilanıRio de Janeiro Valisi Wilson Witzel "yolsuzluk" suçlamaları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı"Arabada sinema keyfi" Afyon'da ilgi görmeye devam ediyor"Bir hayalim var" konuşmasının yıl dönümünde Washington'da ırkçılık karşıtı yürüyüşMaltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındıArjantin'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı da 10 bin 104 arttı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. "Arabada sinema keyfi" Afyon'da ilgi görmeye devam ediyor

"Arabada sinema keyfi" Afyon'da ilgi görmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve il protokolünün katıldığı etkinlikte çekimleri Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Geçerken uğradım" isimli film izlendi.

"Arabada sinema keyfi" Afyon'da ilgi görmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Belediyesince geleneksel hale gelen "Arabada sinema keyfi" halk tarafından ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve il protokolünün katıldığı etkinlikte çekimleri Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Geçerken uğradım" isimli film izlendi.

Vali Çiçek, etkinlikte, Belediye Başkanı Zeybek başta olmak üzere belediye öncülüğünde Afyonkarahisar Eğitim Vakfının katkılarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinema salonunda ilişkiye giren çift kameralara yakalandı

GRAFİKLİ: Sinemanın Hizmetçi Kız'ı, tiyatronun Suna Abla'sı: Suna Pekuysal"

‘Arabalı Sinema” güzel bir anı bıraktı

Sinemanın sorunları masaya yatırıldı

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT