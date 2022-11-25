Arabası sevdası canından etti! Antalya'da kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin sokakta atıl durumdaki su terfi istasyonunun duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki genç hayatını kaybederken, araçtaki 2 genç de ağır yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Arabası sevdası canından etti! Antalya'da kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin sokakta atıl durumdaki su terfi istasyonunun duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki genç hayatını kaybederken, araçtaki 2 genç de ağır yaralandı.

2 GENÇ AĞIR YARALANDI

Kaza; Salkımevler Mahallesi 3524 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. D'nin kullandığı 07 AHP 082 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sokakta atıl durumdaki su terfi istasyonunun duvarına çarptı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada, betonarme yapının penceresine çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan birisi 14, diğerleri 17 yaşındaki 2 genç ağır yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi tarafından aracın kapıları kesilerek yaralılar araçtan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Emirhan Topalak, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdi. Araç sürücüsü Mehmet Baran Sönmez (17)'in ve Hasan Hüseyin Erol (17)'un durumlarının ağır olduğu bildirildi.

ÖN KOLTUĞUN ÖNÜNDEN TABANCA ÇIKTI

Araçta yapılan incelemedeyse ön koltuğunun önünde 1 adet tabanca olduğu gözlendi. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, kazada yaşamını yitiren Emirhan Topalak'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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