Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak

İSTİSNASI VAR

İkinci el araç alım satım işi ile ilgilenen kişiler, 16 Ağustos 2022 tarihinden önce satın aldıkları araçları bir defa olmak kaydıyla 15 Eylül 2022'ye kadar satabilecek. Herhangi bir kural dışı faaliyet olmaması için denetimler sıkı ve özenli olacak. Düzenlemeye ters faaliyet yürütenlere idari para cezası uygulanacak.