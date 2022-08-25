Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol ve araç alım satımı dair yapılan yeni düzenlemelerle ilgili detaylara haberimizde yer verdik...

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Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak 1

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışıyla alakalı düzenlemiş oldukları yeni detayları duyurdu. Düzenlemeye göre ikinci el satışı yapılacak olan araçların, noter satış sözleşmelerinde kaç kilometrede olduklarına dair bilgilerin eklenmesi zorunlu olacak. Karar 16 Ağustos 2022 tarihinde uygulanmaya başladı.

Ayrıca yeni düzenlemeyle beraber, bir aracın ikinci el satışının gerçekleştirilmesi için, ilk satın alınma tarihinin üzerinden en az 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması şartı aranacak. Şartlar sağlanmaksızın araçların satışı 1 Temmuz 2023'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak 2

İSTİSNASI VAR

İkinci el araç alım satım işi ile ilgilenen kişiler, 16 Ağustos 2022 tarihinden önce satın aldıkları araçları bir defa olmak kaydıyla 15 Eylül 2022'ye kadar satabilecek. Herhangi bir kural dışı faaliyet olmaması için denetimler sıkı ve özenli olacak. Düzenlemeye ters faaliyet yürütenlere idari para cezası uygulanacak.

Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak 3

NOTER ONAYLI EKSPERTİZ RAPORU ŞARTI

İster bireysel ister kurumsal bir şekilde ikinci el araç alım satımı gerçekleştiren herkesin, satışı gerçekleştirmeden en fazla 3 gün öncesine kadar aracı ekspertize sokarak rapor alması ve raporu notere onaylattırması gerekecek. Düzenlemedeki bu maddeye uymayan kişiler de para cezasına çarptırılacak.

Eğer alıcı ve satıcı, notere ekspertiz raporunu ibraz etmezse aracın kaç kilometrede olduğuna dair detaylara noter raporunda yer vermek zorunda olacak.

Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak 4

İNTERNET SİTELERİNDE DE DENETİM YAPILACAK

Araç alışverişi yapılan internet sitelerine verilen ilanlar da sıkı denetimde olacak. 15 Eylül 2022 tarihinden sonra internet sitelerine eklenen ilanlarda, yeni düzenlemeye dair bir aykırılık görüldüğü takdirde ilan sahipleri cezalandırılacak.

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