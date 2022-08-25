Araç alım satım yapacaklara son dakika haberi! Zorunlu oldu; O belgeler olmadan alım satım yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışıyla alakalı düzenlemiş oldukları yeni detayları duyurdu. Düzenlemeye göre ikinci el satışı yapılacak olan araçların, noter satış sözleşmelerinde kaç kilometrede olduklarına dair bilgilerin eklenmesi zorunlu olacak. Karar 16 Ağustos 2022 tarihinde uygulanmaya başladı.
Ayrıca yeni düzenlemeyle beraber, bir aracın ikinci el satışının gerçekleştirilmesi için, ilk satın alınma tarihinin üzerinden en az 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması şartı aranacak. Şartlar sağlanmaksızın araçların satışı 1 Temmuz 2023'e kadar gerçekleştirilemeyecek.