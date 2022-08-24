Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının alınmaya başlandığını yurt fiyatlarının Eylül ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular ve gündemdeki konuların ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları ve yurt ücretleri hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Umudu büyütmek için buradayız. Her geçen gün büyüyen bir tablo. Bu imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Sosyal, sportif, barınmaları için buradayız. Türkiye Cumhuriyet tüm gençlerini kucaklayacak güçte ve kudrettedir. 81 ilimizdeki yurtlarımız Türkiye'nin bugüne kadarki mücadelesinde 21 yılda attığı en önemli adımlardan biridir. Sosyal devlet olma yolunda, eser odaklı anlayışla bir uçtan diğer uca adeta birer inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Bu ölçekte Üniversite yurt imkanı sağlayan ikinci bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

"YURT KAPASİTEMİZ 800 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞ BULUNUYOR"

Yurtlar afetlerde, zor zamanlarında da hizmet veriyor. Vatandaşlarımızı pandemide izole amaçlı yurtlarda misafir ettik. Uluslararası proje, organizasyon, STK çalışmaları yurtlar bu çerçevede en güçlü şekilde hizmet veriyor. Konya'da adeta şehri andıran Şehr-i Tebrizi yurdumuz hizmet verdi. Bugün özgün eserdeyiz, Ankara Cebeci'deyiz. Bu yurtta pek çok kişinin hatıraları var. İftar programında gençlerle dedik ki, burayı yenileyelim. O gün iftar sofrasındaydık. Burayı yıkarsanız gençler biz mağdur oluruz dediler. Biz burayı yıkacağız, en modern şekilde yapacağız dedik, yeniden inşa ettik. Hepsi gençlerimizin umudunu bugünlere, yarınlara olan yürüyüşünü güçlendirmek için. Ankara'mızda 36 adet yurdumuz var. Gelişen güçlenen yurt zincirimiz var. Ankara'da Çubuk'ta6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Bu yurtta bu yıl 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz.

Veriler, arşivler, geçmişiyle, bugünüyle her şeyiyle ortada. Devrimden bahsediyoruz. Yurt çalışmasında da devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış kapasiteden hemen hemen yüzde 95'i ranzalıyken yüzde 10'a düşmüş bir sistemden bahsediyorum. Ortak banyo, tuvaleti, ısınması, beslenmesi... Her alanda özgün bir alan yaşam alanı. İşte bu yurtlar bu yıl başlattığımız uygulama seyahatsever, gençler rota çizip yaz boyu Türkiye'yi dolaşıp, yurtlarda ücretsiz konaklıyorlar. Böyle bir sistem dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem.

Gençleri istismar malzemesi olarak kullanılmasını istemeyiz. Gençlerimizi güçlü kılmak amacımız. Hayatlarında gençlere dair proje, fikir ortaya koymayanları, ucuz politika anlayışıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

"EKİM AYINDA ÇALIŞMA BİTECEK, GENÇLERİMİZE TÜFE, ÜFE'SİZ KREDİ İMKANI SUNACAĞIZ"

Kredi bursta bir kalemde 30 milyara yakın TÜFE oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Ekim ayında çalışma bitecek, gençlerimize TÜFE, ÜFE'siz kredi imkanı sunacağız. Kredi anlayışını yeni bir boyuta taşıyoruz. Bugüne kadar yıllardan beri yönettikleri büyük şehirlerde kaç tane yurt inşa etmişler, yurt altyapısı yapmışlar, bunu sormak lazım. İcraatlarımızla konuşuyoruz. Gençlerin yanında olmaya ve onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Bu işler lobilerle, ajanslarla iş tutmakla olmaz. Samimi olmaktan geçer. Gençlerin derdini, gençlerin ihtiyacını temel alacaksınız ve onlarla bu anlamdaki irtibatı güçlü kılacaksınız. Bu mekanlar gençlerin mekanları, her şeyiyle onların. Bu güzide mekanları karalamaya kalkanlara asla izin vermeyiz.

Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.

Burada bir gurur tablosundan bahsediyorum. Bu gururu istisnasız herkesin hissetmesi gerekiyor. Bu muhteşem hizmete gölge düşürülmemesini ifade ediyorum. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıştık. Her zaman daha iyisini yapma hedefiyle çalıştık. Tüm yöneticilerimiz hazırlıklarını en güzel şekilde gerçekleştirdiler.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Milyonlarca genç bekliyordu: KYK yurt başvuruları başladı

YURT ÜCRETLERİ EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK

Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.

Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak.

Seyahatsever uygulaması gençlerimizi mutlu ediyor. Anadolu'daki seyahatlerimde de karşılaşıyorum. Gençleri görünce mutlu oluyoruz.

Yurt başvurusu yapmak için tıklayınız.

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