Araç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldı

Ek MTV için süre 31 Ağustosta doluyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ek MTV için süresinin 6 Eylül gece yarısı 24 'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Ödemelerin internet üzerinden daha kolay yapılacağı da açıklandı.

YAYINLAMA
Google News
Araç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldı

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

EK MTV'DE ÖDEME SÜRESİ 31 AĞUSTO SONDU

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Araç sahipleri Dikkat, Bakanlık duyurdu! Ek MTV için süre 6 Eylül'e uzatıldı

MTV'İNDE SÜRE 6 EYLÜL SONUNA KADAR UZATILDI

Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDENDE YAPILABİLİNİYOR

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli olduGençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu

Yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?Yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..

Oyun oynarken buldukları para ve döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdılarOyun oynarken buldukları para ve döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdılar

Akbank kart sahiplerine müjde! Başvurular başladı: Hemen 50 bin liraya kadar ödeme imkanıAkbank kart sahiplerine müjde! Başvurular başladı: Hemen 50 bin liraya kadar ödeme imkanı

MB'den yeni kur korumalı mevduat düzenlemesi! TL mevduata geçiş hedefi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildiMB'den yeni kur korumalı mevduat düzenlemesi! TL mevduata geçiş hedefi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..
Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..
ŞOK Market'ten uygun fiyatlara 2023 okul malzemesi kampanyası! 30 Eylül'e kadar geçerli, İşte o ürünler
ŞOK Market'ten uygun fiyatlara 2023 okul malzemesi kampanyası! 30 Eylül'e kadar geçerli, İşte o ürünler
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Son Haberler
Arabulucuya başvurmak zorunlu: “Kiracı- Ev Sahibi uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor”
Arabulucuya başvurmak zorunlu: “Kiracı- Ev Sahibi uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor”
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
Bir başıboş sokak köpeği vahşeti de Kastamonu'dan! Ne kadar daha can yanacak?
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
MHP'de acı kayıp! İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
Akbank kart sahiplerine müjde! Başvurular başladı: Hemen 50 bin liraya kadar ödeme imkanı
Akbank kart sahiplerine müjde! Başvurular başladı: Hemen 50 bin liraya kadar ödeme imkanı
Temel ihtiyaç malzemelerinde büyük fırsat: Marketin önünde kuyruk oluşturacak fiyatlar! Ayçiçek yağı, mercimek, toz şeker, çay ve daha fazlası
Temel ihtiyaç malzemelerinde büyük fırsat: Marketin önünde kuyruk oluşturacak fiyatlar! Ayçiçek yağı, mercimek, toz şeker, çay ve daha fazlası
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Tek mesajla kredi çekebileceğiniz bu banka, birçok vatandaşımıza ilaç gibi geliyor!
Tek mesajla kredi çekebileceğiniz bu banka, birçok vatandaşımıza ilaç gibi geliyor!
MB'den yeni kur korumalı mevduat düzenlemesi! TL mevduata geçiş hedefi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi
MB'den yeni kur korumalı mevduat düzenlemesi! TL mevduata geçiş hedefi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.