Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan değişime bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar da gelişmeleri gün içinde birçok kez takip ederken iki durum yaşandı.

Alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 55 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda ise 95 kuruş indirim gerçekleşti. Zamlı ve indirimli fiyatlar pompaya yansıdı.

AKARYAKI FİYATINDAKİ DEĞİŞİMLER

23 Kasım Çarşamba: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

19 Kasım Cumartesi: Benzine 75 kuruş indirim

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17 Kasım Perşembe: Benzine 77 kuruş indirim

15 Kasım Salı: Motorine 1 lira 56 kuruş indirim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

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İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.79 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL