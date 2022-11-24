Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından motorin grubuna indirim, benzine ise zam geldi. işte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

Melahat Ersoy
Editör
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Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan değişime bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar da gelişmeleri gün içinde birçok kez takip ederken iki durum yaşandı.

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

Alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 55 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda ise 95 kuruş indirim gerçekleşti. Zamlı ve indirimli fiyatlar pompaya yansıdı.

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKI FİYATINDAKİ DEĞİŞİMLER

23 Kasım Çarşamba: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

19 Kasım Cumartesi: Benzine 75 kuruş indirim

17 Kasım Perşembe: Benzine 77 kuruş indirim

15 Kasım Salı: Motorine 1 lira 56 kuruş indirim

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.79 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...

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