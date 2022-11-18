Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatları bir haftada ikinci kez indirim geliyor!

Brent petroldeki düşüşe geçen akaryakıt fiyatları sonrası benzine bu hafta içerisinde ikinci bir indirim daha yapılacağı öğrenildi.

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Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatları bir haftada ikinci kez indirim geliyor!

Brent perol ve döviz kurlarındaki hızlı değişimler sonrası dalgalı bir şekilde güncellenen akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim sonrası indirim haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz gün benzine gelen 77 kuruşluk indirim sonrası ikinci bir indirim daha yapılacağı müjdesi geldi.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatları bir haftada ikinci kez indirim geliyor!

75 KURUŞLUK İNDİRİM

Benzine 17 Kasım Salı günü 77 kuruşluk gelen indirim sonrası 18 Kasım Cuma günüden geçerli olmak üzere 75 kuruşluk biri indirim daha geldi.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatları bir haftada ikinci kez indirim geliyor!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,93 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,92 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,07 TL
Motorin fiyatı: 24,94 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,07 TL
Motorin fiyatı: 24,98 TL

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