Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında bir değişim daha bekleniyor.

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Döviz kurlarındaki değişim nedeniyle benzin - motorin fiyatlarındaki zam ve düşüş hareketliliği de sürekli olarak devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısı benzine zam, motorine ise indirim gelecek.

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş, dün gece de 1 lira 16 kuruş indirim gelen benzin, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 55 kuruş zamlanacak.

Motorinin litre fiyatına ise 95 kuruş indirim uygulanacak.

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...BENZİN NE KADAR OLACAK?

Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Motorinin litre fiyatı da yaklaşık olarak İstanbul’da 23,84 TL’ye, Ankara’da 23,97 TL’ye, İzmir’de 24,01 TL’ye gerileyecek.

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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