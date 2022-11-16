Araç sahiplerine güzel haber! Motorinden sonra şimdi de benzine indirim geliyor!

Petrol ve döviz kurlarında değişiklikler sonrası benzine bu gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor.

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Brent perol ve döviz kurlarındaki hızlı değişimler sonrası dalgalı bir şekilde güncellenen akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim sonrası indirim haberleri gelmeye başladı. Dün motorine gelen indirim haberi sonrası bugün de benzine indirim gelmesi bekleniyor.

77 KURUŞ İNDİRİM

Aylardır zamların geldiği benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sahiplerine güzel haber! Motorinden sonra şimdi de benzine indirim geliyor!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.70 TL

Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,79 TL

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Araç sahiplerine güzel haber! Motorinden sonra şimdi de benzine indirim geliyor!

ANKARA

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 24,89 TL

B LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı 22.84 TL

Motorin litre fiyatı 24,93 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

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