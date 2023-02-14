Araç sahiplerine kontak kapattıracak haber: Benzin ve motorine kallavi zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan artış sonrası benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi. İşte zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları...

Melahat Ersoy
Editör
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Araç sahiplerine kontak kapattıracak haber: Benzin ve motorine kallavi zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru ve brent petrolün fiyatında yaşanan artış, araç sahipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Bu kapsamda alınan son bilgilere göre brent petrolün varil fiyatında yaşanan artış sonrası benzin ve motorine zam geldi.

Araç sahiplerine kontak kapattıracak haber: Benzin ve motorine kallavi zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

POMPA FİYATLARINA YANSIDI

Benzine gelen zam, 1 lira 10 kuruş, motorine gelen zam ise 1 lira 23 kuruş oldu. Söz konusu zamlar bugün pompa fiyatlarına yansıdı.

Araç sahiplerine kontak kapattıracak haber: Benzin ve motorine kallavi zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 20.90 TL, Ankara'da 21.18 TL, İzmir'de 21.09 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında ortalama 21.27 TL, Ankara'da 21.58 TL, İzmir'de 21.69 liraya çıktı.

Araç sahiplerine kontak kapattıracak haber: Benzin ve motorine kallavi zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerine kontak kapattıracak haber: Benzin ve motorine kallavi zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINA GELEN ZAMLAR VE İNDİRİMLER

23 Kasım: Benzine 1 lira 16 kuruş indirim

24 Kasım: Benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim

25 Kasım: Benzine 45 kuruş indirim

29 Kasım: Motorine 82 kuruş indirim

30 Kasım: Motorine 58 kuruş indirim

3 Aralık: Motorine 1 lira 16 kuruş zam

6 Aralık: Motorine 66 kuruş indirim

8 Aralık: Motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim

10 Aralık: Benzine 75 kuruş indirim

16 Aralık: Benzine 1 lira 8 kuruş zam

17 Aralık: Motorine 1 lira 70 kuruş zam

20 Aralık: Benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim

23 Aralık: Benzine 66 kuruş zam

31 Aralık: Benzine 84 kuruş zam

11 Ocak 2023: Benzine 63 kuruş indirim

13 Ocak 2023: Benzine 80 kuruş zam

16 Ocak 2023: Benzine 67 kuruş zam

25 Ocak 2023: Benzine 1 lira 25 kuruş zam

26 Ocak 2023: Motorine 83 kuruş zam

27 Ocak 2023: Benzin ve motorine 60 kuruş indirim

2 Şubat 2023: Motorine 1 lira 2 kuruş indirim

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