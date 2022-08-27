Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

Benzin ve motorine peş peşe gelen zam haberlerinden sonra bugün yapılan açıklamayla araç sahiplerinin yüzü gülecek.

Rukiye Karapunar
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Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

Brent petroldeki artışlar nedeniyle benzin ve motorine peş peşe gelen zamlar araç sahiplerini bir hayli zorlama başladı. Yüksek rakamlara dayanan benzin fiyatları için araç sahipleri kontak çalıştırmaya korkarken bugün gelen haber ile içler biraz ferahladı. Buna göre 30 Ağustos Salı gününden itibaren benzine indirim bekleniyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Peş peşe gelen zam haberleri sonrası bugün yapılan açıklama ile birlikte 30 Ağustos Salı gününden itibaren olmak üzere benzine 1.04 kuruş indirim bekleniyor. Yapılan indirim sonrası 21,16 kuruştan satılan benzinin litresi 20,10'a düşecek.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel benzin, motorin fiyatları ise şu şekilde;

Motorin litresi 26,91

Benzinin litresi 21,16

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim kapıda! O tarihten itibaren geçerli olacak!

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