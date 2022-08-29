Gaza bastıracak indirim müjdesi geldi! Benzinli araç sahipleri bu habere çok sevinecek!

Dünya çapında dalgalı bir seyir sürdüren petrol fiyatları ve döviz kurunun etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Kurdaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarının inişli çıkışlı olarak seyretmesi, pompa fiyatlarına da yansıyor. Zam haberleri ve hemen ardından gelen indirim haberleri, vatandaşların kafasını karıştırmış durumda.

İNDİRİM YALNIZCA BENZİNDE

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre 30 Ağustos Salı gününden itibaren benzine 1 TL 4 kuruş indirim gelmiş olacak. Bu indirimle beraber benzin fiyatları da 20 lira gibi bir seviyeye inecek.

15 günde 5 defa zamlanan motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olacağı söylenmiyor.