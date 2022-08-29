Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Benzine indirim geliyor...

Art arda gelen zamların ardından, vatandaşlar indirim haberlerini yakından takip ediyor. Araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Alınan bilgilere göre benzine indirim yapılması bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Brent petrolün varil fiyatındaki değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiliyor. Araç sahipleri, benzin, LPG ve motorine indirim yapılmasını bekliyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

ForeksHaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, benzine 30 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.