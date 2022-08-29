Kuyucak Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz Kanserden korunma ve erken teşhis taraması, Halk uygulamadan çok memnun

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesinden kadınlara yönelik kanserden korunma ve erken teşhis için sağlık taraması yapı uygulamadan yöre halkı çok memnun kaldı

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Kuyucak Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz Kanserden korunma ve erken teşhis taraması, Halk uygulamadan çok memnun

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Kuyucak Belediyesi çağımızın en ölümcül hastalığı olan kanserle mücadele kapsamında yöredeki kadınları ücretsiz kanser taramasından geçirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Mobil KETEM Projesi çerçevesinde Kuyucak Belediyesi işbirliği ile Kuyucaklı kadınlar ücretsiz olarak kanser taramasından geçti. Kuyucak Belediyesi tarafından ilçenin 36 mahallesinden kadınlara özel olarak servis imkanı sağlandı. Toplamda bin 90 kadın taramadan geçirilirken; 895 mamografi ve 195 HPV testi yapıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kanserden korunma ve erken teşhis konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki tüm kadınların Mobil KETEM hizmetinden yararlanmasını sağladık" dedi.

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