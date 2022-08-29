(EFESEM) Okul dışı eğitim desteği kapsamında yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini yaptı.

yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasına az bir süre kala Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim projelerinden biri olan Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Efeler'de okul dışı eğitim desteği veren EFESEM, Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini yaptı.

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(EFESEM) Okul dışı eğitim desteği kapsamında yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitim projelerinden biri olan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini yaptı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Efeler'de okul dışı eğitim desteği veren EFESEM, 8'inci sınıf ve 12'nci sınıflar 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dersini gerçekleştirdi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, İngilizce, tarih, coğrafya gibi tüm temel derslerle ilgili eğitim alan öğrenciler, aynı zamanda rehber öğretmenler ile öğrenciye özel hazırlanan çalışma programları sayesinde gelişimlerini sürdürebiliyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde bire bir çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler, EFESEM ile geleceğe umutlu bakıyor. 5'inci sınıftan üniversiteye hazırlığa kadar her kademede eğitim veren EFESEM, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü tüm sınıflar seviyesinde yeni eğitim-öğretim yılına merhaba diyecek.

Geçtiğimiz YKS ve LGS'de alınan sonuçlarla birçok öğrencinin başarısının sırrı olan EFESEM, deneyimli güçlü kadrosu ve herkes için ayrıcalıklı eğitim anlayışıyla hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor.

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