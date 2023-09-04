Araç sahiplerini üzen haber! Bu gece yarısı zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

4 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,92 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36,83 liradan satılıyor.

OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,31 TL fiyat artışı bekleniyor.

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