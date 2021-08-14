Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları konuşulan Damla Sönmez ilk kez açıkladı! Her şeyi anlattı

İzleyicilerin büyük bir ilgiyle her bölümü kaçırmadan izlediği final yapan Ay Yapım imzalı dizi Çukur'da sevgili rolünde olan Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadıkları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların ardından yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin menajerlik şirketi çıkan haberleri yalanlayarak , "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" şeklinde açıklamada bulundu.

Tüm bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Nejat İşler’le “Saygı” adlı dijital projenin 2. sezonunda başrol oynamaya başlayan güzel oyuncu Damla Sönmez, afiş çekimi çıkışı trafikte görüntülenmesi üzerine Çukur’daki partneri Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

"BUNLAR TAMAMEN YALAN HABER"

Sönmez'in 6 yıllık sevgilisi Bige Önal’dan ayrılan İynemli ile beraber gözlerden uzak tatil yaptığı haberleri sorulmasının ardından güzel oyuncu, "Yapılan her habere inanmayın. Ben Haziran'dan beri İstanbul'dayım. Tatile bile çıkmadım. Bunlar tamamen yalan haber" açıklamasında bulundu.