Arda ve eşi Aslıhan Turan çiftini yıkan haber! 2 aylık bebeklerini kaybettiler

Galatasaray'lı eski futbolcu Arda Turan ve hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan çifti 2 aylık bebeklerini doktor kontrolünde kaybettiklerini öğrenince adeta yıkıldılar.

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Arda ve eşi Aslıhan Turan çiftini yıkan haber! 2 aylık bebeklerini kaybettiler

Eski bir ünlü futbolcu olan Galatasar'ın efsane futbolcuları arasında yerni alan şimdi ise teknikdirektör olarak Eyüpspor'un başında olan Arda turan Her seferinde kalabalık aile vurgusunu yapan ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan iddiaya göre bebeğini kaybetti. Turan çifti üzücü haberi doktor kontrolünde öğrendi.

Arda ve eşi Aslıhan Turan çiftini yıkan haber! 2 aylık bebeklerini kaybettiler

KIZ ÇOCUĞU İSTİYORDU

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran 2020'de dünyaya getirmişti.

Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, gönlünden kız çocuk geçtiğini belirtmişti.

‘BEBEĞİNİ KAYBETTİ’ İDDİASI

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ancak iddiaya göre Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı.

2. Sayfa'nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

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