Müge Anlı'nın sunduğu "Tatlı-Sert" programında danışman psikiyatr olarak görev alan ünlü Psikiyatr Arif Verimli sosyal medyada yaptığı paylaşımla okların hedefi oldu. Verimli paylaşımında koronavirüs aşısını olmayanların bir çok sosyal haklarından mahrum bırakılması gerektiğini söyleyince büyük tepki aldı.

'AŞI OLMAYANLAR NİKAH YAPAMASIN''

Arif Verimli, paylaşımında #aşızorunluolmalı hashtag'ini kullanarak ''Ulaşabildiğim ilk aşıyı vurulacağım. Benim gönlüm Moderna'nın aşısında. O da belki seneye. Sinovac, BioNTech şu an hangisi olursa vurulacağım.. Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Bizim Tıpta klasik aşı dediğimiz değerli bir aşı. Aşı olacağım..'' dedi.

Açıklamalarının ikinci kısmında kullandığı, ''Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olamasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikah yaptıramasın.'' ifadeleri büyük tepki çekti.

ÜNLÜ PSİKİYATRA TEPKİ ÜZERİNE TEPKİ

Sosyal medyada psikiyatra tepki için kampanya başladı. Twitter kullanıcıları #arifverimlihaddinibil hastagıyla Verimli hakkında eleştiri yaptı. İşte o eleştirilerden bazıları ;

- Tabii ki 'kendinizle ilgili' en doğru kararı

siz vereceksiniz.

Yalnız sadece kendinizle ilgili...

Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşın verdiği karara da saygı duymak zorundasınız.

#arifverimlihaddinibil

- Aşı felan yaptırmayı kabul etmiyorum napıcan toplama kampımı kurcan

- Bence burada aşı olmayacak olanlara karşı nefret suçu var..sizce Sn

@drfahrettinkoca

#arifverimlihaddinibil

- #arifverimlihaddinibil toplumu düzenini bozmaktan ve insanları ayaklanmaya teşvik etmekten ceza almalı

- Arif bey sanırım siz yıllarca Müge Anlı da pohpohlana pohpohlana kendinizi bişey zannettiniz.. Birde profesör olacaksınız yakışıyor mu zorbalık.. Kimse istemediği bişeyi yapmak zorunda değil o yüzden #arifverimlihaddinibil