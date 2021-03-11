Arıza 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Hani aileni koruyacaktın Ali Rıza?

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve tolga Sarıtaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Arıza dizisinde yine nefesler tutuluyor. Geçtiğimiz bölümde zorlu rakibini alt eden Ali Rıza, Serkan'a ulaşarak Balaban ve ailesi hakkında yeni bilgiler öğrenir. Ancak kardeşi Mert ve Haşmet'in saldırıya uğraması ile sarsılır. Peki hastanede yatan kardeşi ve Haşmet kurtulabilecek mi? İşte Arıza 26. bölüm fragmanı...

ARIZA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Herkes hastaneden gelecek haberi beklemektedir. İhtiyar, tüm bu yaşananların ardından Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes intikam hırsıyla taraf olup planlar kurarken, Ali Rıza eski bir dostu ile Mithatlar'ın gizli toplantısını basar. Bu olayın ardında Balaban yeni bir plan yaparak, düşmanlarını ölümle sınamak ister.

Arıza dizisinde İhtiyar'ın söylediği Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek TDK anlamı!

Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığını üzerinden atamaz. Peki Haşmet ağa ile Mert hayati tehlikeyi atlatabilecek mi? İhtiyarın kafasında kurduğu plan ne?

İşte Arıza 26. bölüm fragmanı...