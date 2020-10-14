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Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde uyuşturucu serası yangınla ortaya çıktı

ARNAVUTKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangını kontrol için giren itfaiye ve polis ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaştı.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde uyuşturucu serası yangınla ortaya çıktı

ARNAVUTKÖY'de bir binanın bodrum katında çıkan yangını kontrol için giren itfaiye ve polis ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaştı. 203 kök Hint keneviri ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bodrum kattaki odaları kontrol amacıyla gezmeye başladı.

Binanın jeneratör odasına giren itfaiye ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaşınca durumu dışarıda bekleyen polislere haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint Keneviri, aydınlatma sistemi, ısıtma ve sulama sistemi ele geçirdi. Bodrum katı kiraya verdiği tespit edilen Süleyman Mutlu Ö., isimli kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kiracının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde uyuşturucu serası yangınla ortaya çıktı

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde uyuşturucu serası yangınla ortaya çıktı

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde uyuşturucu serası yangınla ortaya çıktı



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