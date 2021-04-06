Arnavutköy'de taksi kazası! Yolun karşısına geçecekken hastanelik oldular!

Arnavutköy’de bir taksi, dönüş yaptığı sırada yoldan karşıdan karşıya geçmekte olan Seray Polat ve Derya Ilgaz isimli iki kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ilerisine fırlayan kızlara çevredekiler müdahale ederken olay yerine gelen ambulansla kızlar hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.