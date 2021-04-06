Arnavutköy'de taksi kazası! Yolun karşısına geçecekken hastanelik oldular!
Arnavutköy’de bir taksi, dönüş yaptığı sırada yoldan karşıdan karşıya geçmekte olan Seray Polat ve Derya Ilgaz isimli iki kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ilerisine fırlayan kızlara çevredekiler müdahale ederken olay yerine gelen ambulansla kızlar hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.
Teşkilat 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Irak'ta efsane takas operasyonu!
Çukur'dan Tema Vakfı iş birliğiyle sürpriz proje! Çukur Ormanı sosyal medyada büyük ses getirdi
6 Nisan Hava Durumu | Güneş yüzünü gösteriyor!
Canlı yayında şaşkına döndüler! Kaçak ürün satarlarken mekanı polis bastı
06 Nisan 2021 Salı 12:21
Benzer Videolar