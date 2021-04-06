Çukur'dan Tema Vakfı iş birliğiyle sürpriz proje! Çukur Ormanı sosyal medyada büyük ses getirdi
Mayıs sonlarına doğru final yapması beklenen Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un başrol oyuncusu Aras İynemli, dizi tarafından paylaşılan videoda TEMA Vakfı ile birlikte 50 bin ağaçlık bir Çukur Ormanı projesine hazırlandıklarının bilgisini verdi. O anlar ise ekranlara böyle yansıdı.
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06 Nisan 2021 Salı 09:21
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