  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Çukur'dan Tema Vakfı iş birliğiyle sürpriz proje! Çukur Ormanı sosyal medyada büyük ses getirdi

Çukur'dan Tema Vakfı iş birliğiyle sürpriz proje! Çukur Ormanı sosyal medyada büyük ses getirdi

Mayıs sonlarına doğru final yapması beklenen Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un başrol oyuncusu Aras İynemli, dizi tarafından paylaşılan videoda TEMA Vakfı ile birlikte 50 bin ağaçlık bir Çukur Ormanı projesine hazırlandıklarının bilgisini verdi. O anlar ise ekranlara böyle yansıdı.

Ece Üner'in anekdotu olay yarattı: ''Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım...''Ece Üner'in anekdotu olay yarattı: ''Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım...''

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Bülent Serttaş'a oryantal danslı gönderme! İzleyen bir daha izlediÇukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den Bülent Serttaş'a oryantal danslı gönderme! İzleyen bir daha izledi

İbo Show 20. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konuklarıyla STAR'da!İbo Show 20. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konuklarıyla STAR'da!

Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecekŞarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek

 

06 Nisan 2021 Salı 09:21
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Çukur'dan Tema Vakfı iş birliğiyle sürpriz proje! Çukur Ormanı sosyal medyada büyük ses getirdi
Çukur'dan Tema Vakfı iş birliğiyle sürpriz proje! Çukur Ormanı sosyal medyada büyük ses getirdi
6 Nisan Hava Durumu | Güneş yüzünü gösteriyor!
6 Nisan Hava Durumu | Güneş yüzünü gösteriyor!
Canlı yayında şaşkına döndüler! Kaçak ürün satarlarken mekanı polis bastı
Canlı yayında şaşkına döndüler! Kaçak ürün satarlarken mekanı polis bastı
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada! Çocuğunun gözü önünde eşine acımadı
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada! Çocuğunun gözü önünde eşine acımadı
Sapık Alihan'dan bir skandal daha: Sosyal medyada Atatürk'e büyük hakaret!
Sapık Alihan'dan bir skandal daha: Sosyal medyada Atatürk'e büyük hakaret!
Sapık Alihan'ın 3 yaşındaki kıza tecavüz itiraf videosu sosyal medyada infial yarattı!
Sapık Alihan'ın 3 yaşındaki kıza tecavüz itiraf videosu sosyal medyada infial yarattı!
Politikacının eşinden skandal görüntü! Toplantıya çırılçıplak çıktı
Politikacının eşinden skandal görüntü! Toplantıya çırılçıplak çıktı
Hırsız köpeğin muhabirin mikrofonunu çaldığı anlar viral oldu!
Hırsız köpeğin muhabirin mikrofonunu çaldığı anlar viral oldu!
Arkadaşıyla telefonda tartıştı! Sinirini alamayıp kendini balkondan attı
Arkadaşıyla telefonda tartıştı! Sinirini alamayıp kendini balkondan attı
2 Nisan Hava Durumu 2021 | Yağışlar Doğu bölgelerini etkisi altına alıyor!
2 Nisan Hava Durumu 2021 | Yağışlar Doğu bölgelerini etkisi altına alıyor!