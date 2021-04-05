Ece Üner'in anekdotu olay yarattı: ''Viagra ve meme silikonuna yapılan yatırım...''
Oğuzhan Uğur'un Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, yeni yayınlanan kitabı ile ilgili bilgi verdiği sırada yaptığı anektod ile sosyal medyayı salladı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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05 Nisan 2021 Pazartesi 12:13
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