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  3. İbo Show 20. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konuklarıyla STAR'da!

İbo Show 20. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konuklarıyla STAR'da!

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümün yeni konukları Işın Karaca, Altay, Buray ve Defne Samyeli olacak. 3 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak program, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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02 Nisan 2021 Cuma 11:42
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