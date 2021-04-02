İbo Show 20. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show yeni bölüm konuklarıyla STAR'da!
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftaki bölümün yeni konukları Işın Karaca, Altay, Buray ve Defne Samyeli olacak. 3 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak program, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Şarkılar Bizi Söyler 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek
Demet Akalın'ın kızı Hira'dan Tiktok'ta skandal olay! Bir fenomeni zengin etti
Fırat Çelik dansıyla doğum gününü kutladı!
Seren Serengil ve Arto arasında skandal tartışma! Seren Serengil stüdyoyu terk etti
02 Nisan 2021 Cuma 11:42
Benzer Videolar
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren şarkıları söylenecek