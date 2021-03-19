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  3. Seren Serengil ve Arto arasında skandal tartışma! Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Seren Serengil ve Arto arasında skandal tartışma! Seren Serengil stüdyoyu terk etti

Beyaz TV'de Sözlemezsem Olmaz programında Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu arasındaki ilişkinin konuşulması esnasında fikir ayrılığına düşen Arto ve Seren Serengil'in canlı yayında birbirlerine girdi. Yaşanan olayın ardından Bircan Bali Gezen ortamı sakinleştiremezken Seren Serengil ise programı terk etti.

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19 Mart 2021 Cuma 10:17
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