Ajdar yeni şarkısı Tırı Vıro ile tepkileri odağı haline geldi!

En son Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için 1 milyon euro isteyen Ajdar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni şarkısı Tırı Vıro'ya dinleyenler tarafından çokça tepki geldi. "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" gibi yorumların yapıldığı şarkıyı söylediği o anlar ise kameraya böyle yansıdı.