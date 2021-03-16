Ajdar yeni şarkısı Tırı Vıro ile tepkileri odağı haline geldi!
En son Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için 1 milyon euro isteyen Ajdar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni şarkısı Tırı Vıro'ya dinleyenler tarafından çokça tepki geldi. "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" gibi yorumların yapıldığı şarkıyı söylediği o anlar ise kameraya böyle yansıdı.
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16 Mart 2021 Salı 13:24
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