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  3. Ajdar yeni şarkısı Tırı Vıro ile tepkileri odağı haline geldi!

Ajdar yeni şarkısı Tırı Vıro ile tepkileri odağı haline geldi!

En son Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için 1 milyon euro isteyen Ajdar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni şarkısı Tırı Vıro'ya dinleyenler tarafından çokça tepki geldi. "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" gibi yorumların yapıldığı şarkıyı söylediği o anlar ise kameraya böyle yansıdı.

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16 Mart 2021 Salı 13:24
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