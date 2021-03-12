Şeyma Subaşı'nın süper mini elbisesine takipçilerinden tepki: "Altına niye bir şey giymedin"
Sosyal medya hesabı instagramı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı'nın bir davete giderken ki giydiği pembe mini elbisesine takipçilerinden tepki yağdı. Frikik vermemek için çaba serf eden Şubaşı'nın videosuna takipçilerinden "Altına bir şey giyseydin" yorumu yapıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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12 Mart 2021 Cuma 15:54
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