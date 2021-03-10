Şarkılar Bizi Söyler 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Geceye Sezen Aksu şarkıları damga vuracak

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu haftaki konukları Kibariye, Kubat, Niran Ünsal ve usta oyuncu Nilgün Belgün olacak. Saat 20.00'de başlayacak programda Sezen Aksu şarkıları seslendirilecek.