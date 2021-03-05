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  3. CZN Burak yine şovunu yaptı! Gökyüzünde soğan doğradı

CZN Burak yine şovunu yaptı! Gökyüzünde soğan doğradı

Birçok ülkede yaptığı yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, bu seferde paramotora binip gökyüzünde künefe dilimleyip tahtada soğan doğradı. "CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?" notuyla sosyal medyada paylaşılan o videoya ise takipçilerinden çokça beğeni ve yorum geldi.

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05 Mart 2021 Cuma 13:44
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