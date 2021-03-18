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  3. Wendy Williams'tan Kim Kardashian haberinde mide bulandıran kaza!

Wendy Williams'tan Kim Kardashian haberinde mide bulandıran kaza!

Canlı yayın sırasında Amerika'nın ünlü sunucusu Wendy Williams, Kim Kardashian'la ilgili bir haber sunduğu esnada geğirip gaz çıkardı. Sunucu bir anda şaşkınlığa düşerken o anlar ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Bzı takipçiler bu durumu normal karşılarken bazıları ise bu olayı ti'ye aldı.

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18 Mart 2021 Perşembe 09:22
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