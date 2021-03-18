Kobra Murat'ın peruksuz hali görenleri şaşırttı!
Şarkıcı Kobra Murat, konuk olduğu Lerzan'la Çok Mutlu programında eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuduğu sırada bir anda kafasındaki peruğu çıkardı. Peruksuz haliyle oynamaya devam eden Kobra Murat'ın o hali ise ekranlara anbean böyle yansıdı.
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18 Mart 2021 Perşembe 16:44
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