Fırat Çelik dansıyla doğum gününü kutladı!

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, 40. yaş gününü yeğeni ile dans ederek kutladı. Çelik'in sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaştığı bu videoya takipçilerinden çokça beğeni ve yorum gelirken meslektaşları Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Damla Sönmez ise oyuncuya güzel dileklerini iletti.